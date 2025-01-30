Galatasaray'dan forvete bomba isim: Alvaro Morata!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü takviyesinde bombayı patlatıyor. Sarı kırmızılılar, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaştı.
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Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, forvet hattına bir takviye daha yapıyor...
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Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak kış transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcünün kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Morata transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, İtalyan basınından Calciomercato, 33 yaşındaki santrforun 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a geleceğini öne sürdü.
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İtalyan devi Milan'a sezon başında transfer olan Morata, takıma uyum sağlamakta zorlandı ve ayrılmak istediğini yönetime iletti
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Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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Morata kariyeri boyunca Atletico Madrid, Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giydi.
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Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Morata'nın Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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