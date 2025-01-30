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        Filistinlilerin serbest bırakılma süreci başladı

        Gazze'de sağlanan esir değişimi anlaşması kapsamında Filistinlilerin serbest bırakılma süreci başladı. 110 Filistinliyi taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı. Filistinlileri taşıyan konvoy Filistin sınırlarına girmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:06
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        Gazze'de sağlanan esir değişimi anlaşması kapsamında Filistinlilerin serbest bırakılma süreci başladı. 110 Filistinliyi taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı.

        Filistinlileri taşıyan otobüs cezaevinden ayrıldıktan sonra Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşanırken İsrail güçleri göz yaşatırıcı gaz kullandı.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

        Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

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        Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı. Filistinlileri taşıyan konvoy ise Filistin sınırlarına girmeye başlarken, Filistinlileri binlerce kişi karşıladı.

        Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

        Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi.

        Filistinli esirler burada Ramallah Belediyesi'ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

        Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir

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