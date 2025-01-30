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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: 40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar elektrik faturalarındaki yeni döneme ilişkin konuştu: 40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni tarife dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, "Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, "Doğalgazda zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi

        Giriş: 30.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:18
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        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda aralarında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        40 MİLYON ABONEDE HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK

        Bakan Bayraktar, "Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık. Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovat saat. İki katından da daha fazla 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" dedi.

        "DOĞALGAZDA İLK ÇEYREKTE ZAM YOK"

        Doğalgazda ilk çeyrekte zam olmayacağını belirten Bayraktar, "Bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. İl il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

        Türkmen Gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına değinen Bayraktar, "Türkmen gazının önce Türkiye'ye gelmesiyle alakalı da yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Bizim otuz yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim" şeklinde konuştu.

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