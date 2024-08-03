Cihangir'de 3 kadının darp edildiği iddia edilen meyhane belediye tarafından mühürlendi

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Cihangir’de bir eğlence mekanına giden üç kadının yan masadaki kişiler tarafından rahatsız edilince hesabı ödeyerek ayrılmak istediği, çıkan tartışmalar sonrasında ise saldırıya uğradığı iddiası gündem olmuştu. Olayların ardından darp olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında Haberi Görüntüle

BELEDİYE TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

Güney, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir.

Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin "o saatte orada ne işin vardı" demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler.