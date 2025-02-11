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        Haberler Dünya Papa'dan Trump'a eleştiri | Dış Haberler

        Papa Trump'ın göçmen politikasını eleştirdi: Sonu kötü biter

        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını eleştiren ABD'li psikoposlara bir mektup yazdı. Mektupta göçmenlere karşı zor kullanılmasını eleştiren Papa, zor kullanılarak yapılan her türlü işin sonunun kötü biteceğini vurguladı. Papa, göçmenlerin durumuyla ilgili Tevrat'tan ve İncil'den örnekler vererek göçmenlere iyi davranmanın neden önemli olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 19:33 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:33
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        Papa'dan Trump'a eleştiri
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        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen söylemini eleştirerek bir Hristiyanın göçmenlere kötü davranamayacağını ifade etmişti.

        Papa, Trump'ın göçmenleri ülkelerine göndermesi ile birlikte yeni bir açıklama daha yaptı. Trump'ın politikalarına karşı çıkan ABD'li psikoposlara seslenen Papa, Trump'ı eleştirirken Tevrat ve İncil'den örnekler verdi.

        Tevrat'ın ilk kitabı olan Çıkış Kitabı'nın bir göç anlatısı olduğuna dikkati çeken Papa, göçmenlere iyi davranmanın kutsal kitaplarla da ilişkisi olduğunu belirtti. Göçmenlere karşı alınacak kararların insan onuruna aykırı olmaması gerektiğini belirten Papa, insan onurunun aşkın ve sonsuz niteliklere sahip olduğunu ifade ederek psikoposları göçmenlerin yanında olmaya davet etti.

        Papa, zor kullanılarak yapılan her türlü işin sonunun kötü biteceğini belirterek göçmenlere iyi davranılması gerektiğinin altını çizdi.

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