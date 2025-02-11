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        Haberler Dünya Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getiren birini görüyorum | Dış Haberler

        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum

        Ürdün Kralı II. Abdullah Washington'a düzenlediği ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Donald Trump'ın Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirecek biri olduğuna inanadığını söyleyen Ürdün Kralı, Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ürdün Kralı, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada ise Ürdün'ün Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı olan duruşunu Trump nezdinde de teyit ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 21:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:50
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        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
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        ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a giden Ürdün Kralı II. Abdullah, Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trump ile kameraların karşısına geçen Abdullah, Donald Trump'ın Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirecek kişi olduğuna inandığını söylerken, diğer ülkeleri de Trump'a destek olmaya çağırdı.

        Gazzelilerin kabul edilmesine ilişkin konuda da açıklamada bulunan Kral Abdullah, "Bunun, herkesin çıkarına olacak şekilde nasıl uygulanabileceğini düşünmeliyiz." dedi.

        Kral Abdullah ayrıca "Suudi Arabistan ile Gazze konusunu ABD ile nasıl ele alacağımızı görüşeceğiz." diyerek bu kararın istişare ile alınacağını açıkladı.

        Kral Abdullah, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada ise "Ürdün'ün Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı olan duruşunu teyit ettim." diyerek Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini belirti.

        Ürdün Kralı ayrıca 2 bin hasta Filistinli çocuğun tedavisini de üstlendiklerini bildirdi.

        TRUMP, BATI ŞERİA'NIN İLHAKINA OLUMLU YANIT VERDİ

        ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhâkına ilişkin soruya "Bu olacak, işleyecek." diyerek olumlu yanıt verdi.

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