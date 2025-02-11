Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirlerin cumartesi gününe kadar serbest bırakılmaması hâlinde ateşkesin bozulacağını duyurdu.

Ateşkesin bozulmasıyla birlikte savaşa geri döneceklerini belirten Netanyahu, Hamas'ı mağlup edene kadar savaşa devam edeceklerini açıkladı.

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Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hamas'ın cumartesi yapılacak esir takasını İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldığını açıklaması üzerine "bugün dört saat süren kapsamlı siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu gerçekleştirdiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'yi ABD'nin kontrol edeceğini ifade ederken Gazze'yi satın almalarının söz konusu olmadığını belirterek önceki ifadeleri ile çelişti.

Ürdün ve Mısır'ın Gazzelileri kabul etmesi gerektiğine dair söylemini de yineleyen Trump, iki ülkeye dair herhangi olumsuz bir adım atmayacaklarını bildirdi.