Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
- Trabzonspor - Eyüpspor müsakasının 3. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Mehmet Türkmen'e, sahada inceleme önerildi. Pozisyonu izleyen Türkmen, ceza sahasına yapılan ortada bordo-mavili futbolcu Banza'nın, Ruben Vezo'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak belirledi. Türkmen, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.