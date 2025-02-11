Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

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- Trabzonspor - Eyüpspor müsakasının 3. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Mehmet Türkmen'e, sahada inceleme önerildi. Pozisyonu izleyen Türkmen, ceza sahasına yapılan ortada bordo-mavili futbolcu Banza'nın, Ruben Vezo'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak belirledi. Türkmen, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.