Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Guardian'a verdiği röportajda, Rusya ile süren savaşın bitmesi için toprak takası yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyen Ukrayna kuvvetlerinin burayı takasta kullanmak için elinde tuttuğunu işaret eden Zelenskiy, Kursk karşılığında hangi bölgelerin isteneceğini açıklamadı.

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Bununla beraber, savaşın bitiminden sonra barışın nasıl sürekli kılınabileceği konusu da Ukrayna-Rusya meselesinde önemli bir yer tutuyor. Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusu yakın gelecekte mümkün görülmezken, Zelenskiy güvenlik garantisi olarak Avrupa'nın yetmeyeceğini belirtti.

ABD'nin mutlaka güvenlik garantisi sunması gerektiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait barış güçlerinin de işe yaramadığını belirtti.

Zelenskiy diğer yandan, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile olası görüşmesiyle ilgili de bilgi verdi. Zelenskiy, görüşmenin Münih Güvenlik Konferansının ardından olabileceğini belirtirerek, görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.