Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın nasıl bitebileceğine dair öne çıkan teorilerden birini dile getirdi. Rusya ile toprak takası yapacaklarını söyleyen Zelenskiy, hangi toprakların takasta pazarlık konusu olacağını bilmediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Guardian'a verdiği röportajda, Rusya ile süren savaşın bitmesi için toprak takası yapılacağını açıkladı.

        Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyen Ukrayna kuvvetlerinin burayı takasta kullanmak için elinde tuttuğunu işaret eden Zelenskiy, Kursk karşılığında hangi bölgelerin isteneceğini açıklamadı.

        Bununla beraber, savaşın bitiminden sonra barışın nasıl sürekli kılınabileceği konusu da Ukrayna-Rusya meselesinde önemli bir yer tutuyor. Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusu yakın gelecekte mümkün görülmezken, Zelenskiy güvenlik garantisi olarak Avrupa'nın yetmeyeceğini belirtti.

        ABD'nin mutlaka güvenlik garantisi sunması gerektiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait barış güçlerinin de işe yaramadığını belirtti.

        Zelenskiy diğer yandan, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile olası görüşmesiyle ilgili de bilgi verdi. Zelenskiy, görüşmenin Münih Güvenlik Konferansının ardından olabileceğini belirtirerek, görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Habertürk Anasayfa