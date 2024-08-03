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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçında Ciro Immobile'den 21. saniyede tarihi gol! - Galatasaray Haberleri

        Ciro Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının henüz 21. saniyesinde fileleri havalandırdı. Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta golle tanışan İtalyan yıldız, Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 21:05 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:35
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        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
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        Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finali golle başladı. Siyah-beyazlılar maçın henüz 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

        Galatasaray ceza sahasına doğru gönderilen topta Nelsson'un hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile, topu filelerle buluşturdu.

        Lazio'dan transfer edilen Immobile böylece, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.

        ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI!

        İtalyan yıldızın kaydettiği gol, Süper Kupa tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Süper Kupa'da daha önceki en erken gol, 7 Nisan 2024'te oynanan ve yarıda kalan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelmişti. Galatasaraylı Mauro Icardi, 50. saniyede fileleri havalandırmıştı. O maçta U19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, golün ardından sahadan çekilmişti.

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