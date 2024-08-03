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        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!

        Kocaeli'de bir tur otobüsün kapı tarafı yan yattığı için yolcular otobüsten çıkamadı. Ekipler camı kırdı, bir saatlik çaba ile 43 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:42
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          Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tur otobüsü yan yattı. Otobüste bulunan 43 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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          Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Maşukiye Mahallesi Çamkonak Caddesi’nde meydana geldi.

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          İstanbul’dan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Maşukiye turu için Kocaeli'ye gelen R.K. idaresindeki tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

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          Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kapı tarafı yan yattığı için yolcular otobüsten çıkamadı.

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          İtfaiye ekipleri, yolcuları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

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          Ekipler, şoför ve yolcuların bir kısmını camı kırıp çıkarırken, diğerleri de bagaj bölümünden tahliye edildi.

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          Otobüs, çekiciyle yoldan kaldırılırken ölen ya da yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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