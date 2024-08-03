43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
Kocaeli'de bir tur otobüsün kapı tarafı yan yattığı için yolcular otobüsten çıkamadı. Ekipler camı kırdı, bir saatlik çaba ile 43 kişi kurtarıldı
- 1
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tur otobüsü yan yattı. Otobüste bulunan 43 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
- 2
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Maşukiye Mahallesi Çamkonak Caddesi’nde meydana geldi.
- 3
İstanbul’dan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Maşukiye turu için Kocaeli'ye gelen R.K. idaresindeki tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
-
- 4
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kapı tarafı yan yattığı için yolcular otobüsten çıkamadı.
- 5
İtfaiye ekipleri, yolcuları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
- 6
Ekipler, şoför ve yolcuların bir kısmını camı kırıp çıkarırken, diğerleri de bagaj bölümünden tahliye edildi.
-
- 7
Otobüs, çekiciyle yoldan kaldırılırken ölen ya da yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24