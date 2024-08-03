Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
İstanbul Sultangazi'de bir binanın giriş katında bulunan anaokulunda böcek ilaçlaması yapıldı. İlacın etkisi üst katlara yayılınca 9 kişi hastanelik oldu
Sultangazide giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cebeci Mahallesi 2510. Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.
İLAÇ APARTMANA YAYILDI
İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.
İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.