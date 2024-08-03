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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'ya ait "Rostov Na Donu" denizaltısını vurduk | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'ya ait "Rostov Na Donu" denizaltısını vurduk

        Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş iki yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Sivastopol limanında konuşlanan Rus denizaltısının vurularak batırıldığını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:18
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        'Rus denizaltısını vurduk'
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        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz donanmasına ait "Rostov Na Donu" adlı denizaltıyı vurduklarını duyurdu.

        Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Rus deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, Ukrayna füze ve deniz kuvvetleri birimlerinin ortak saldırıları sonucu Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin 4 fırlatıcısına önemli ölçüde zarar verildiği ifade edildi.

        Saldırıda Sivastopol limanında konuşlanan Rus Karadeniz filosunun "Rostov Na Donu" adlı denizaltısının da vurulduğu belirtilerek, denizaltının battığı iddiasında bulunuldu.

        Ukrayna'nın 13 Eylül 2023'te düzenlenen füze saldırısında denizaltının hasar aldığı ama tamir edilmesinin ardından tekrar kullanılmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyabilen denizaltının değerinin 300 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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