Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Tebrikler Kuzey Tunçelli - Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Tebrikler Kuzey Tunçelli - Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500m serbest stil seçmelerinde serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5. olarak ilk 8 içerisinde yer aldı ve Olimpiyat tarihimizde finale yükselen ilk yüzücümüz oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükselerek Olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı.

        Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.

        REKLAM

        Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

        Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalamadı. Eleme serisini 15.23.21'lik dereceyle 6. sırada bitiren Emir Batur Albayrak, genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.

        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde

        KUZEY TUNÇELLİ'NİN KÜNYESİ

        Doğum Tarihi: 30.08.2007

        Boy-Kilo: 185-67

        Kulübü: Fenerbahçe

        Antrenörü: Aykut Çelik Eğitimi: Kocaeli Marmara Koleji

        BAŞARILARI

        - 2024 Avrupa Şampiyonası (Belgrad)1500m Serbest Stil Altın madalya

        - 2023 Dünya Gençler Şampiyonası (İsrail)-1500m / 800m Serbest Stil Altın madalya

        - 2024 Avrupa Gençler Şampiyonası (Litvanya) 1500m Serbest Stil Altın madalya

        - Kuzey Tunçelli 14:41;89 derecesiyle dünya gençler rekoru kırdı

        * İlk kez olimpiyat oyunlarına katıldı

        Buse Savaşkan finalde
        Buse Savaşkan finalde
        Sultanlar'ın rakibi İtalya
        Sultanlar'ın rakibi İtalya
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Habertürk Anasayfa