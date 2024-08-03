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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaşacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaşacak

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, C Grubu'ndaki son maçında yarın İtalya ile karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:27
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını yarın İtalya ile oynayacak.

        • 2

          Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

        • 3

          Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

        • 4

          Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

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