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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş play-off peşinde! İşte Twente maçı muhtemel 11...

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Twente'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar mücadeleyi kazanırsa play-off'tan yoluna devam edecek. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. İşte Beşiktaş'ın Twente maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:58
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. "Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.

        • 3

          Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor. Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı. Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        • 4

          BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR

          Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

        • 5

          Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.

        • 6

          TWENTE'NİN EN FORMLUSU SEM STEIJN

          Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Twente'de en formda isim 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sem Steijn olarak göze çarpıyor. Hollandalı futbolcu, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, takımına 18 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Steijn, Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

          Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

        • 8

          Öte yandan Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

        • 9

          KARA KARTAL, KAZANIRSA PLAY-OFF'TA!

          UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek. "Kara Kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün. Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

        • 10

          Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak. Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

        • 11

          İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek. Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

        • 12

          MERT GÜNOK

        • 13

          SVENSSON

        • 14

          UDUOKHAI

        • 15

          EMİRHAN

        • 16

          MASUAKU

        • 17

          GEDSON

        • 18

          MUSRATI

        • 19

          RASHICA

        • 20

          MUÇİ

        • 21

          RAFA SILVA

        • 22

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