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        Haberler Dünya Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları | Dış Haberler

        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları

        ABD'nin başkenti Washington'da Ronald Reagan Havalimanı civarında ticari uçak ile Sikorsky tip askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesinin ardından son 10 yılda gerçekleşen uçak ve helikopter kazalarını mercek altına aldık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:10
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        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
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        ABD'nin başkenti Washington DC.'de 60 yolcuyu ve 4 mürettebatı taşıyan Bombardier tipi yolcu uçağı, 3 askeri personeli taşıyan Sikorsky model helikopterle çarpıştı. Potomac nehrinden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, uçaktaki ve helikopterdeki hiçkimsenin kurtulamadığı düşünülüyor.

        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
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        Dünyada son 10 yılda öne çıkan uçak ve helikopter kazalarını derledik:

        Uçak kazaları

        • 24 Mart 2015 - Germanwings'in 9525 sefer sayılı Airbus A320 uçağı, ikinci kaptan pilotun kasıtlı bir hareketi sonucu Barselona, İspanya'dan Düsseldorf, Almanya'ya giderken Güney Fransa'da düştü. Uçakta bulunan 144 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı kazada hayatını kaybetti.
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        • 19 Mart 2016 - Flydubai Flight 981, Boeing 737-800, kötü hava koşullarında Rusya'nın Rostov-on-Don şehrine iniş yaparken düştü ve uçaktaki 62 kişinin tamamı öldü.
        • 28 Kasım 2016 - LaMia Flight 2933, Avro RJ85, Brezilya futbol takımı Chapecoense'yi taşırken Kolombiya'nın Medellín şehrine giderken Cerro Gordo'da düştü; 77 yolcu ve mürettebattan 6 kişi hariç hepsi öldü.
        • 29 Ekim 2018 - Endonezya'nın Pangkal Pinang şehrine giden Boeing 737 MAX 8 tipi Lion Air 610 sefer sayılı uçuşu, otomatik uçuş stabilizasyon programı olan Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi'ndeki (MCAS) bir tasarım hatası nedeniyle Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra Cava Denizi'ne düştü. Boeing 737'nin karıştığı en ölümcül kazada 181 yolcu ve 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.
        • 8 Ocak 2020 - Ukrayna'nın Kiev kentine giden Boeing 737-800 tipi 752 sefer sayılı Ukrayna Uluslararası Havayolları uçağı, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra İran askeri güçleri tarafından fırlatılan iki karadan havaya füzeyle vurularak düştü; uçaktaki 176 mürettebat ve yolcunun tamamı öldü. İran daha sonra olay nedeniyle özür diledi.
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        • 21 Mart 2022 - Çin'in Kunming kentinden Guangzhou kentine iç hat seferi yapan Boeing 737-89P tipi 5735 sefer sayılı China Eastern Airlines uçağı, Guangxi'deki dağlık bir bölgede neredeyse dikey bir burun dalışı yaptıktan sonra düştü ve uçaktaki 132 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
        • 29 Aralık 2024 - Jeju Air'in 2216 sefer sayılı Boeing 737-800 uçağı Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışırken bir setin üzerine düştü. Uçaktaki 181 yolcudan 179'u hayatını kaybetti. Bu kaza Boeing 737 Yeni Nesil'in karıştığı en ölümcül kaza ve Güney Kore topraklarında meydana gelen en ölümcül havacılık kazasıdır.

        Helikopter kazaları

        • 9 Mart 2015 - İki Eurocopter AS350B3 Ecureuil LQ-CGK ve LQ-FJQ havada çarpışarak düştü ve uçaktaki 10 kişinin tamamı öldü.
        • 10 Mart 2015 - Bir ABD Ordusu Sikorsky UH-60 Black Hawk uçağı eğitim tatbikatı sırasında Florida Panhandle açıklarında düştü ve helikopterdeki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
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        • 14 Ocak 2016 - İki ABD Deniz Piyadeleri CH53E helikopteri Hawaii'nin Oahu kenti açıklarında çarpıştı ve helikopterdeki 12 yolcunun tamamı öldü.
        • 10 Mart 2017 - Bir Sikorsky S-76 İstanbul'da düştü ve uçaktaki 7 kişinin tamamı öldü. Helikopter İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 11:15'te yoğun sis altında kalkmıştı. Kalkıştan 6 dakika sonra Endem Televizyon Kulesi'ne çarptı ve yakındaki Devlet Yolu D-100 karayoluna düştü. Helikopter iki pilot, Eczacıbaşı grubundan bir Türk iş adamı ve şirketin 4 Rus misafirini öğle saatlerinde Bozüyük tesislerinde yapılacak bir toplantı için taşıyordu.
        • 27 Ekim 2018 - Leicester City F.C. Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan bir AgustaWestland AW169 helikopteri Leicester, King Power Stadyumu'nun dışında düşerek alev aldı ve Başkan dahil helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti.
        • 26 Ocak 2020 - Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria "Gigi" Bryant'ı taşıyan Sikorsky S-76 helikopteri Kaliforniya'nın Calabasas kenti yakınlarında düştü ve Kobe Bryant ile kızı dahil, helikopterdeki 9 kişi de hayatını kaybetti.
        • 7 Mart 2021 - Fransız milyarder Olivier Dassault'yu taşıyan Eurocopter AS350 Écureuil kalkıştan kısa bir süre sonra kuzeybatı Fransa'da Deauville yakınlarında düştü. Uçaktaki tek yolcu olan Dassault ve pilot öldü.
        • 29 Mart 2023 - ABD Ordusuna ait iki Sikorsky HH-60 Pave Hawk helikopteri, Kentucky, Trigg County üzerindeki bir eğitim görevi sırasında çarpıştı ve helikopterdeki 9 kişinin tamamı öldü.
        • 19 Mayıs 2024 - Bir Bell 212 helikopteri İran'ın Varzaqan kenti yakınlarında düştü ve helikopterde yolcu olarak bulunan İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, Hossein Amir-Abdollahian, Malek Rahmati ve Mohammad Ali Ale-Hashem hayatını kaybetti.
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