Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
ABD'nin başkenti Washington'da Ronald Reagan Havalimanı civarında ticari uçak ile Sikorsky tip askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesinin ardından son 10 yılda gerçekleşen uçak ve helikopter kazalarını mercek altına aldık.
Giriş: 30.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:10
ABD'nin başkenti Washington DC.'de 60 yolcuyu ve 4 mürettebatı taşıyan Bombardier tipi yolcu uçağı, 3 askeri personeli taşıyan Sikorsky model helikopterle çarpıştı. Potomac nehrinden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, uçaktaki ve helikopterdeki hiçkimsenin kurtulamadığı düşünülüyor.
Dünyada son 10 yılda öne çıkan uçak ve helikopter kazalarını derledik:
Uçak kazaları
REKLAM
REKLAM
Helikopter kazaları
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ