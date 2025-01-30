Hollanda'dan Pasifik Okyanusu'na uzanan bir yolculuk: Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
Yeni Zelanda, bugün dünyanın en huzurlu ve yaşanabilir ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu şanılı adın kökenleri, tam anlamıyla dünyanın diğer ucunda, Hollanda'nın Zeeland bölgesinde yatıyor. İşte detaylar!
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Birçoğumuz dünyadaki bazı yerlerin isimlerini öğrenirken, bu yerlerin "eski" isimlerinden haberdar olmayız. "Yeni York" dünyanın en bilinen şehirlerinden biri olsa da, orijinal "York" ile bağlantısı birçoğumuz için belirsizdir. Aynı durum "Yeni Zelanda" için de geçerlidir. Peki, "Eski Zelanda" nerede?
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ESKİ ZELANDA: ZEELAND NERESİDİR?
Zeeland ya da "Eski Zelanda" Hollanda'nın 12 bölgesinden biridir. Bu bölge, Belçika'nın Antwerp şehrinin kuzeybatısında yer alır ve adalar ile yarımadalardan oluşur.
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Eskiden adacıklardan ve bataklıklarla kaplı alanlardan meydana gelen Zeeland, yüzyıllar boyunca suyla savaşan bir coğrafyayı temsil eder. Hollandalılar, büyük toprak geri kazanım projeleriyle bataklıkları ve denizden alan kazanıp polder denilen tarım arazilerini oluşturdular. Bölge, taşkınlara karşı setler ve kanallarla korunarak daha yaşanabilir hale getirildi.
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Zeeland bugün, sakin kırsal alanları, tarımı, rüya gibi peyzajı ve suyla olan tarihi savaşını yansıtan yapısıyla tanınır. Aynı zamanda bölgenin armasında, suyun içinden çıkan bir aslan figürü bulunur; bu figür, denize karşı kazanılan zaferin sembolüdür.
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YENİ ZELANDA VE ZEELAND: DÜNYANIN KARŞI UÇLARI
Zeeland ile Yeni Zelanda arasında yaklaşık 17.700 km bulunmaktadır. Bu mesafe, dünya üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki maksimum mesafeye çok yakındır (şu anda 20.000 km). Yani, Zeeland ile Yeni Zelanda neredeyse dünyanın tam zıttı iki ucu gibidir.
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Yeni Zelanda, adını orijinal bölgeden almış olmasına rağmen, doğal yapısı, iklimi ve kültürüyle Zeeland’dan tamamen farklı bir yerdir. Yeni Zelanda, güzelliğiyle dünyanın en çok yaşanmak istenen yerlerinden biri olarak kabul edilirken, barışçı ortamı, yolsuzluk algısındaki düşük oranı ve yaşam kalitesiyle zirvede yer alır.
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YENİ DÜNYA'NIN HOLLANDALI KÖKENLERİ
Hollandalı kaşifler ve kolonizasyon girişimleri sayesinde, Hollanda kökenli çok sayıda yer ismi dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkar.
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Örneğin, New York aslen New Amsterdam olarak biliniyordu. Harlem ise orijinal olarak "Nieuw Haarlem" idi. Hatta Yeni Zelanda'nın şu an "Holland" olarak anılan Avustralya'ya "New Holland" ismi verilmişti.
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Ne var ki, bu Hollanda kökenli isimlerin çoğu zaman yeni coğgrafyaları tam anlamıyla yansıtmıyor. Hollanda'nın denizle olan bağlantısı ve gemicilikteki etkisi, bu isimlerin kullanımında çarpıcı bir rol oynuyor.
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