3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cansız bedeni bulundu
- 1
Denizli Çivril'in Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
- 2
Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti.
- 3
İncelenen çuvalda kadının cansız bedeni bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.
-
- 4
Girgin'in cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- 5
- 6