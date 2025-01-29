Beşiktaş'tan Reinildo için yoğun mesai!
Kadroya takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Atletico Madrid'den Reinildo'yu transfer etmek için görüşmelerini sıklaştırdı.
- 1
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- 2
Önceliğini yabancı kontenjanında yer açmaya veren siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı İtalya'dan Genoa'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralarken PSG'nin geri çağırıp satmak istediği Cher Ndour'la da yolları ayırmak için geri sayıma geçti.
- 3
Siyah-beyazlılar, takviye için ise önceliğini sol kanat ve sol beke veriyor.
-
- 4
Kartal sol bek için ise gündemine tecrübeli bir ismi aldı. Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava için yoğun bir görüşme trafiği içinde...
- 5
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mozambikli futbolcuyu İspanyol ekibinin de satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
- 6
Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid'i uygun bir bonservisle ikna etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
-
- 7
Reinildo bu sezon Atletico Madrid'de 21 maça çıktı.
- 8
Atletico, Reinildo'yu 2022'de Lille'den 3 milyon Euro bonservisle transfer etmişti.