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        Haberler Dünya AB: Rusya 2028'den sonra saldırabilir | Dış Haberler

        AB: Ulusal istihbarat servislerimiz Rusya'nın 2028 itibarıyla saldırabileceğini söylüyor

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupa'ya olası saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Kallas "Ulusal istihbarat servislerimiz, Rusya'nın 2028 itibarıyla saldırabileceğini söylüyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 00:04 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:05
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        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırıda bulunabileceğini iddia etti.

        İddiasını Avrupalı ulusal istihbarat servislerine dayandıran Kallas "Ulusal istihbarat servislerimiz, Rusya'nın 3 ile 5 yıl arasında Avrupa'nın savunmasını test edebileceğini söylüyor." dedi.Avrupa Birliği ülkelerinin savunmaya yatırım yapması gerektiğini belirten Kallas bu sayede Rusya'yı caydırabileceklerini ifade etti. Kallas "Zayıflık, saldırıyı çağırır." dedi.

        Son dönemde NATO ve Avrupa Birliğinden yapılan açıklamalar Rusya'ya karşı bir teyakkuz hâlini işaret ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun kriz hâlinde olduğunu söylerken bir an önce savunma harcamalarını artması gerektiğini belirtmişti.

        Rutte, Avrupa Parlementosundaki bir konuşmasında ise "Ya savunma harcamalarını artırırız ya da Rusça öğrenmek zorunda kalırız." diyerek Rusya'nın Batı'ya yönelik saldırısının ihtimal dâhilinde olduğunu imâ etti.

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