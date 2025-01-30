ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

Açıklamada,American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

60 YOLCU 4 MÜRETTEBAT

American Airlines yetkilileri, Potomac Nehri'ne düşen uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğu belirtildi. ABD basını, 18 kişinin cansız bedeninin nehirden çıkarıldığını aktardı, kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

ABD medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğunu, ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığını bildirdi.

ABD basını, nehre düşüp hayatta kalanların da risk altında olabileceğini söyledi. Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington bölgesinde sıcaklıkların bu gece donma noktasının altına düşmesinin beklendiğini ve soğuk suda hipoterminin 20-30 dakika içinde başlayabileceğini dile getirdi.

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Ronald Reagan Havalimanı ve nehir çevresinde çok sayıda polis aracı ile ambulansın sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı.

Diğer yandan Ronald Reagan Havalimanı çevresinde Pentagon, Beyaz Saray ve Kongre binası gibi önemli kurumlar bulunuyor.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

Öte yandan Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

TRUMP: BU KAZANIN ÖNLENMESİ GEREKİRDİ

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti.

Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti. ABD Başkanı Trump, kazanın ardından yaptığı bir sonraki açıklamada, uçak ve helikopterin arasındaki çarpışmanın "önlenmesi gerektiğini" söyledi. Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İYİ DEĞİL!!!" ifadelerini kullandı. ABD'DE EN SON ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI 2009'DA OLMUŞTU ABD'de ticari bir uçağın karıştığı son ölümcül büyük kaza 2009'da, New York eyaletinde bir Colgan Air'a ait bir uçuşta olmuştu. Kazada uçaktaki 49 kişi ve yerde bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti. Şubat 2009'dan bu yana ABD'de ölümcül bir yolcu uçağı kazası yaşanmadı.