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        Haberler Magazin Sharon Stone, Kral Şalman'ın soyundan geldiğini öğrendi, hayatının şokunu yaşadı- Magazin haberleri

        Sharon Stone, hayatının şokunu yaşadı

        Sharon Stone, atalarının kim olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşarken adeta aklı başından gitti. Stone, atalarından birinin, modern Avrupa'nın kurucusu Kral Şalman olduğunu öğrenince ne yapacağını bilemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:06
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        Kral Şalman'ın soyundan geliyor
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        Hollywood’un yıldız oyuncularından Sharon Stone, katıldığı televizyon programında hayatının şokunu yaşadı. Gelişen teknoloji ve yapılan DNA testleri sayesinde soyağacı asırlar öncesine kadar takip edilen ünlü oyuncu, atalarının kim olduğunu öğrenince, adeta aklı başından gitti.

        Henry Louis Gates Jr. tarafından sunulan 'Finding Your Roots'un her bölümde ünlülere, profesyonel soy bilimciler tarafından araştırılan bilgiler aktarılıyor. Böylelikle onlara; atalarının geçmişlerini görmelerine, aile bağlantılarını öğrenmelerine ve soyları hakkındaki sırları keşfetmelerine olanak tanıyan bir 'Yaşam kitabı' sunuluyor.

        Kendisiyle ilgili gerçekleri keşfeden yeni ünlü kişi Sharon Stone oldu.

        Sharon Stone, programda; tarihe damga vurmuş en önemli kişilerden birinin soyundan geldiğini öğrendi. Stone'a, zalimliğiyle de tanınan, modern Avrupa'nın da kurucusu olarak kabul edilen Frank ve Lombard hükümdarı Kral Şarlman'ın soyundan geldiği açıklandı.

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        Henry Louis Gates Jr., 66 yaşındaki Sharon Stone'a, "Kral Şarlman; yani Avrupa'yı Avrupa yapan, tarihin en önemli krallarından biri senin 38'nci göbekten büyük büyükbaban. Bir de o, kötü bir adamdı. Bu duruma ne diyorsun?" şeklinde bir soru yöneltti.

        Kral Şalman (748 - 814)

        Fransızca... Charlemagne

        Latince... Carolus Magnus

        Almanca... Karl der Grosse

        Atalarından birinin Kral Şalman olduğunu duyan Sharon Stone ise Henry Louis Gates Jr.'a; "Tamamen afallamış birini görmek istiyorsanız yüzüme bakın" cevabını verdi.

        Henry Louis Gates Jr., Sharon Stone'u şoke etmeye devam etti; "Sharon, soyağacından tarih fışkırıyor. Üçüncü göbekten büyük büyükbaban ise İngiltere'den Pennsylvania'ya göç etmiş, kömür madencisi olmuş, ardından Amerikan İç Savaşı'nda kahramanca görev yapmış ve birkaç büyük muharebede savaşmış."

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        #sharon stone
        #Kral Şalman

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