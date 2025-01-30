Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın, oğulları dünyaya geldi
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı
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Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mutlu evliliklerini bir bebek haberiyle taçlandırmıştı.
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Çift, bir erkek bebek beklediklerini sosyal medyada duyurarak takipçileriyle bu heyecanı paylaşmıştı. Doğuma kısa bir süre kala birlikte objektif karşısına geçen ikili, bu özel anları ölümsüzleştirmişti.
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Beklenen gün sonunda geldi ve Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına aldı.
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"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28’inci yaş gününe denk geldiğini belirterek, “En güzel doğum günü hediyesi” notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram