Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya sürpriz talip!
Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren ve adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de, deneyimli stoper Alexander Djiku'ya sürpriz bir talip çıktı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
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RENNES, DJIKU'YU İSTİYOR
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.
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Habere göre; tecrübeli bir oyuncu arayışında olan Rennes, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
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F.BAHÇE SATIŞA SICAK BAKIYOR
Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.
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30 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.
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