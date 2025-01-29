Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, 9 gün önce görevini devreden Joe Biden yönetimiyle ilgili kritik bir iddiada bulundu.

Carlson, Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmek için suikast planladığını iddia etti.

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Carlson "Biden yönetimi denedi, evet Putin'i öldürmeyi denediler. Böyle bir şeyi düşünebiliyor musunuz? Neden bunu düşündüler çünkü kaos onları koruyan bir perde gibi." dedi.

Suikast iddiasıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin yaptığı açıklamada "Putin'e yönelik suikast sadece bir suç değil aynı zamanda küresel güvenlik için de ciddi bir tehdit ki nükleer savaşa yol açar. Bütün uluslararası kurumlar bunun için soruşturma başlatmalı." dedi.

Rusya'nın içinde bulunduğu politik duruma dair de yorum yapan Volodin "Rus toplumu karşı karşıya olduğumuz tehditlerin ve meydan okumaların derecesini anlamalı ve buna göre kendi sorumluluğunu almalı." dedi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir