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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için ya tamam ya devam! Midtjylland 11'i...

        UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederse play-off'a kalacak. Beraberlik halinde diğer müsabakaların sonucunu bekleyecek F.Bahçe, mağlubiyet halinde ise büyük ihtimalle elenecek. İşte tüm bilinmesi gerekenler ve F.Bahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:22
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 2

          Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

        • 3

          YA TAMAM YA DEVAM

          Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

        • 4

          HER ŞEY F.BAHÇE'NİN ELİNDE

          Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

        • 5

          MOURINHO TAKIMIN BAŞINDA YOK

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

        • 6

          TUR MAÇINA BEKSİZ ÇIKACAK

          Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek. Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

        • 7

          F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

          Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

        • 8

          İRFAN CAN EĞRİBAYAT

        • 9

          ÇAĞLAR

        • 10

          DJIKU

        • 11

          YUSUF AKÇİÇEK

        • 12

          FRED

        • 13

          İSMAİL YÜKSEK (MERT HAKAN)

        • 14

          İRFAN CAN KAHVECİ

        • 15

          SZYMANSKI

        • 16

          TADIC

        • 17

          DZEKO

        • 18

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