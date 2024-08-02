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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Buse Savaşkan finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Buse Savaşkan finalde

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:03
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        Buse Savaşkan finalde
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale kaldı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi.

        Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

        Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olan Buse Savaşkan, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.

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