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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ersu Şaşma finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ersu Şaşma finalde

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.75'i ilk hakkında geçerek finalde mücadele etmeye hak kazandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:30
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        Ersu Şaşma finalde
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi garantiledi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

        Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

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        KAYHAN ÖZER ELENDİ

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde finale kalma başarısı gösteremedi.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler 100 metre elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Kayhan, 10.34'lük derecesiyle serisinde 7'nci oldu ve finale yükselemedi.

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