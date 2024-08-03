Ersu Şaşma finalde

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi garantiledi.

🇹🇷 ERSU ŞAŞMA FİNALDE!



👟 5.75'i ilk hakkında geçen milli sporcumuz, sırıkla atlamada Tokyo 2020'den sonra #Paris2024'te de finalde mücadele etmeye hak kazandıpic.twitter.com/cGpNf9fLNd — Habertürk Spor (@HTSpor) August 3, 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

REKLAM Buse Savaşkan finalde KAYHAN ÖZER ELENDİ Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde finale kalma başarısı gösteremedi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler 100 metre elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Kayhan, 10.34'lük derecesiyle serisinde 7'nci oldu ve finale yükselemedi. Sultanlar'ın rakibi İtalya