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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka böylece 4 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:29
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        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB , piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB böylece 4 toplantı üst üste faiz indirimine gitmiş oldu.

        Fed faizi sabit bıraktı
        Fed faizi sabit bıraktı

        ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 3’ten yüzde 2.75’e indirildiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.90 ve yüzde 3.15’e indirdi.

        "ENFLASYON TAHMİNLERLE UYUMLU"

        Dezenflasyon sürecinin düzgün bir şekilde ilerlediği belirtilen açıklamada "Enflasyon, projeksiyonlarla genel olarak uyumlu bir şekilde gelişmeye devam etti ve bu yıl içinde Yönetim Konseyi'nin orta vadeli yüzde 2 hedefine inmesi bekleniyor. Çoğu gösterge, enflasyonun hedef seviye civarına sürdürülebilir bir şekilde yerleşeceğine işaret ediyor. Yerel enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor, çoğunlukla maaşlar ve bazı sektörlerdeki fiyatlar, geçmişteki enflasyon artışına gecikmeyle uyum sağlıyor. Ancak maaş artışları beklendiği gibi ılımlılaşmakta ve kârlar, enflasyon üzerindeki etkiyi kısmen dengelemektedir" ifadeleri yer aldı.

        "BORÇLANMA DAHA UCUZ HALE GELİYOR"

        Son faiz indirimlerinin, firmalar ve haneler için borçlanmayı giderek daha ucuz hale getirdiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

        "Ancak para politikasının kısıtlayıcı kalmasıyla aynı zamanda, finansman koşulları sıkı kalmaya devam ediyor. Geçmiş faiz artırımları, bazı vadesi geçen kredilerin daha yüksek faiz oranlarıyla yenilenmesiyle kredi stokuna hala yansımaktadır. Ekonomi halen zorluklarla karşı karşıya, ancak artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının etkilerinin giderek azalması, zaman içinde talebin artmasına destek olacaktır."

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