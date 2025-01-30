Giden Gelmez Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından foto kapanlarla izlenen ve dağ keçilerinin koruma altında olduğu dağlık alana giriş için özel izin gerekiyor.