Elon Musk'ın 12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
Elon Musk'ın bu hafta eski kayınvalidesinin ona yalvarışıyla mercek altına alma ihtiyacı hissettiğimiz 12 çocuğu ve annelerinin hikâyesi... Celine Dion'un Olimpiyatlarda aldığı risk ve Sinead O'Connor'ın heykel skandalıyla haftanın renkli haberleri...
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Tesla ve Space X'in kurucusu, milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, bu hafta, eski kayınvalidesinin kendisine X platformu üzerinden yalvarmasıyla gündeme geldi.
12 çocuk babası Musk'ın son üç çocuğunun annesi olan şarkıcı Grimes'ın annesi Sandy Garossino, "Sana ulaşmanın tek yolu olarak buraya yazıyorum" diyerek eski damadının sahibi olduğu sosyal medya platformundan ona seslendi.
Üç torununun Kanada'da ölmekte olan büyük büyükannelerini ziyaret etmesini Musk'ın engellediğini söyleyen eski kayınvalide, “Bildiğin gibi 93 yaşındaki annem şu anda yaşam sonu palyatif bakımda. Claire'in (Grimes'ın) çocuklarını son bir kez görmeyi ve kucağına almayı çok istiyor. Özellikle de henüz tanışmadığı en küçük torununu. Çocukların bu hafta sonu doğum gününü kutlamak için yapmayı planladıkları ziyaret onu heyecanlandırmıştı. Ancak gezinin iptal edilmesiyle umutları suya düştü" dedi.
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BİR ÇOCUĞU ÖLDÜ
Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X AE A-XII ile 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasını görmenin "rahatsız edici" olduğunu söyleyen eski kayınvalide, “Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" dedikten sonra, "Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli" çıkışı yaptı.
Bu açıklamadan bir gün önce de Musk'ın cinsiyet değiştiren ve babasıyla bağını koparan kızı Vivian Jenna Wilson, Musk'ı şarkıcı Grimes'tan olan çocuklarını annelerine göstermemekle suçlamıştı.
Peş peşe açıklamalar sonrası Elon Musk'ın çocukları ve anneleri bir kez daha merakımızı cezbetti. Kim bu kadınlar ve çocuklar?
Musk, ilk eşi roman yazarı Justine Wilson ile 2000 yılında evlendi ve 2008'de boşandı. Bu evlilikten 6 çocuğu oldu: Nevada Alexander, Vivian Jenna, Griffin, Kai, Saxon ve Damian.
2002 yılında doğan ilk bebekleri Nevada Alexander 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan hayatını kaybetti.
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CİNSİYETİNİ DEĞİŞTİRDİ, BABASIYLA BAĞINI KOPARDI
Musk ve Wilson'ın 2004 yılında tüp bebek yoluyla Vivian ve Griffin adında ikizleri oldu. Erkek olarak doğan Vivian, Nisan 2022'de adını ve cinsiyetini değiştirdi, babasıyla akrabalık bağını kopardı.
Musk, kısa süre önce yaptığı açıklamada, çocuğunun trans olarak açılmasını "uyanmış zihin virüsü tarafından öldürülmek" diye nitelendirmişti. Kızının cinsiyet değiştirme sürecini onaylaması için "kandırıldığını" iddia etmişti.
Babasının soyadından vazgeçerek annesinin soyadını alan Vivian da bunun üzerine sesini yükselterek Musk'tan, kendisini feminen göründüğü için zorbalayan zalim, kayıp bir baba olarak bahsetti. Vivian, babasının tedaviyle ilgili tıbbi belgeleri birkaç defa okuduğunu söyleyerek kandırılmadığında ısrar etti.
İkizlerin ardından Musk ve Wilson çiftinin yine tüp bebek yöntemiyle 2006 yılında Kai, Saxon ve Damian adlı üçüzleri oldu.
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TEKNOLOJİK İSİMLİ ÇOCUKLAR
Musk ile Kanadalı şarkıcı Grimes'in bir dargın bir barışık ilişkisi 2018'de başladı. Bu ilişkiden X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus adlarında üç çocukları oldu.
Çift, Mayıs 2020'de ilk çocukları X Æ A-Xii'yi kucaklarına aldı. Kızları Exa Dark Sideræl, Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum tarihi ise bilinmiyor ama üçüncü çocuk haberi, çiftin ayrıldığı haberinden sonra gelmişti. Hatta ilişkilerini nasıl yaşadıkları bile tam anlaşılmadı.
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ÇATIŞIYORLAR
Musk 2021'de ayrıldıklarını ama yarı ayrı olduklarını, ortak ebeveynliği sürdürdüklerini filan söyledi. Grimes, 2023'teki bir röportajında çocuklarına ortak ebeveynlik yaparken Musk'la birlikte "aile kültürü oluşturmaya" çalıştıklarından bahsetti. Ayrı oldukları bilinirken üçüncü çocuğun doğduğu haberi geldi.
Ama her şey mükemmel gitmedi anlaşılan. Musk, çocukların velayeti için Grimes'a dava açtı, Grimes da çocuklarını göstermeyen Musk'a karşı davayla yanıt verdi. Şimdi, çatışmalı bir ebeveynlik ilişkisi sürdürüyorlar.
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Musk, ilişki içinde ilişki yaşamış gibi görünüyor. Zira Kasım 2021'de, beyin implantı çip şirketinde proje yöneticisi olan Shivon Zilis ve Musk'ın, ikizleri Strider ve Azure'u gizlice kucaklarına aldıkları ortaya çıktı.
İkizler, Musk ve Grimes'ın taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci çocuklarının dünyaya gelmesinden birkaç hafta önce doğdu.
2024'ün başında Zilis ve Musk ikilisinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Adını açıklamadıkları bu çocuk, Musk'ın 12'nci ama yaşayan 11'inci çocuğu olma özelliği taşıyor.
Anlayacağınız Musk, şarkıcı Grimes ve beyin implantı proje yöneticisi Zilis ile aynı dönemlerde arka arkaya çocuk sahibi olmuş. İç içe geçmiş tuhaf doğum hikayeleri, anlatırken bile yorucu...
Eylül 2023'te Grimes, aile dramını tweet atıp sildikten sonra X'teki bir gönderisinde kendisinin ve Zilis'in bağlantı kurduğunu, her ikisinin de Musk'ın çocuklarını haftalık arayla kucaklarına aldıklarını ve kadınları birbirine düşürmeye çalışanlara inat aynı tarafta olduklarını söyledi.
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VEE OLİMPİYAT ZAMANI!
2024 Paris Olimpiyatları başlayalı bir hafta oldu. Geçen cuma, tüm hafta konuşulan bir açılış seremonisi sergilendi. Kimi, Londra ve Pekin Olimpiyatları'nın çok gerisinde bir açılış olduğunu öne sürerek "Berbat" yorumu yapsa da Fransız kültürünün renklerinin bir araya getirildiği açılışı alkışlayanlar çoğunluktaydı.
Lady Gaga, Seine Nehri kıyısındaki merdivenlerde (sonradan banttan yayın olduğu öğrenilse de) görkemli bir müzikal gösteri sergiledi. Açılışın sonuna damgayı vuran isim ise Celine Dion oldu.
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RİSK ALDI
Katı Kişi Sendromu adlı nadir görülen nörolojik hastalığı nedeniyle sahnelerden uzak olan sanatçının dönüşü, tıpkı o meşhur şarkıdaki gibi 'muhteşem oldu'.
Fransız müziği deyince akla ilk gelen efsanevi isimlerden Edith Piaf’dan 'Hymne a l'amour' adlı eserini seslendirirken tüylerimizi diken diken etti.
Büyük risk almıştı Dion. Zira sahnede hastalığından ötürü spazm geçirebilir, zor anlar yaşayabilirdi. Şans ondan ve onu heyecanla bekleyen seyircilerinden yanaydı!
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BALMUMU SKANDALI VE ÖLÜM BELGESİ
'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla hafızalara kazınan ve geçen yıl hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, bu hafta iki haberle gündeme geldi. İlki, Dublin Ulusal Balmumu Müzesi'nde yer verilen ama O'Connor'a hiç benzemeyen balmumu heykelinin tepkiler üzerine müzeden kaldırılmasıyla ilgiliydi.
Sanatçının hayranları ve ailesinin tepkisi sonrası müze, O'Connor'ın ailesinden özür diledi ve 56 yaşında hayata veda eden şarkıcının yeni bir heykelinin yapılacağını duyurdu.
Ardından İrlandalı şarkıcının ölüm nedeni açıklandı. Ölüm belgesinde birden fazla solunum sorunu sıralandı.
Geçen yıl 26 Temmuz'da, Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının, bronşiyal astımın tetiklediği kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan KOAH'tan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Sanatçının ölümünde ayrıca geçirmekte olduğu solunum yolu enfeksiyonunun da etkili olduğu açıklandı.
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