Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Denizli Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykelleri bulundu

        Denizli Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykelleri bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Laodikeia Antik Kenti'nde Skylla grubu heykelleri bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Denizli'de 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' çalışmaları sırasında "eşsiz ve renkli" Skylla Grubu heykelleri keşfedildiğini duyurdu.

        • 2

          Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.

        • 3

          Bakan Ersoy; "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Bakan, ayrıca projede çalışan, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve Laodikeia kazı ekibine teşekkür etti.

        • 5
        • 6
        • 7

          Fotoğraflar: AA, Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Habertürk Anasayfa