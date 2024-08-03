Son dakika haberi: İsrail yine sivilleri vurdu: En az 10 Filistinli hayatını kaybetti! | Dış Haberler

Son dakika haberi: İsrail yine sivilleri vurdu: En az 10 Filistinli hayatını kaybetti! | Dış Haberler

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İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan bir okulu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bombardıman nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden AA'ya yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulunu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi." ifadeleri kullanıldı. REKLAM Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı. BATI ŞERİA'DA DA SALDIRI Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFAya göre, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim kentinde açık alandaki Filistinlilere düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun X hesabından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerimde düzenlenen İHA saldırısında 4 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı. Bu arada günün erken saatlerinde İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şerianın Tulkerim kentinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Filistin haber ajansı WAFAya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerimin kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobile hava saldırısı düzenlemişti.

İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak yaşamını yitirmişti. FOTO: AA/ARŞİV