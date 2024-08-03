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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Paris 2024 neden daha az maliyetli? - İş-Yaşam Haberleri

        Paris neden daha az maliyetli?

        Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, son dönemin en düşük maliyetli yaz olimpiyatları olarak gerçekleştiriliyor. Peki Paris 2024'ün maliyetini önceki oyunlardan düşük tutan dinamikler neler? Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 03.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:07
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        Paris neden daha az maliyetli?
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle start aldı. Heyecan dolu müsabakalar sürerken organizasyonun ekonomisi de dikkat çeken farklılıklar barındırıyor.

        Yapılan hesaplamalara göre Fransa'da yapılan organizasyonun maliyeti en az 8,87 milyar doları bulacak. İlk oluşturulan bütçeye göre organizasyon maliyetinin yüzde 96'sı özel sektör tarafından karşılanıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sponsorlar, bilet satışı ve lisans anlaşmaları bu giderlerin kaynağını oluşturuyor.

        Bu rakam ne kadar büyük olsa da 2012 Londra'nın 17 milyar dolar, 2016 Rio'nun 24 milyar dolar, 2020 Tokyo'nun (Pandemi nedeniyle 2021'de düzenlendi) 14 milyar dolar olan (bazı kaynaklara göre 20 milyar dolar) maliyetleri yanında hayli düşük kalıyor. Araştırmalara göre şimdiye kadar yapılan olimpiyat oyunlarının hiçbiri hesaplanan maliyetlerde gerçekleştirilemedi. Organizasyonlar sonrasında yapılan hesaplamalarda hep daha yüksek maliyetlere ulaşıldığı görüldü.

        Bazı ekonomistler, özellikle 1968'de Meksika'da ve 2004'te Yunanistan'da düzenlenen olimpiyatların ülke ekonomilerine uzun yıllar yara olacak ekonomik sorunlar oluşturduğunu söylüyor.

        NEDEN DAHA AZ MALİYETLİ?

        Son yıllarda artık hem devletlerin hem de şirketlerin odağa aldığı çevreye saygı ve sürdürülebilirlik Paris 2024'te de öne çıkıyor. Organizasyonun planlaması buna göre yapılırken, çevre duyarlılığı önceki olimpiyatlara göre ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor.

        Paris 2024'te ana hedef olarak Londra 2012 ve Rio 2016'ya göre oyunlardaki karbon ayak izini yarıya indirmek belirlendi. Tokyo 2020, pandemi nedeniyle seyircisiz olarak yapılırken önceki oyunlarda ortalama karbon ayak izi 3,5 milyon tondu. Paris bunu yarı yarıya azaltmak istiyor. Peki bunun için neler yapılıyor?

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        TESİSLER YA ESKİ YA DA GEÇİCİ

        Maliyetin önceki organizasyonlara kıyasla daha düşük olmasının temel nedeni tesisler. Paris'te kullanılan altyapının yüzde 95'i ya geçici ya da daha önce inşa edilen yapılardan oluşuyor. Oyunlar için sadece olimpiyat köyü, su sporları merkezi ve cimnastik salonu inşa edildi. İnşaat tekniklerinde düşük karbonlu malzemeler seçildi.

        Sporcuların konakladığı Olimpiyat Köyü, organizasyonun ardından yaşam alanına dönüştürülecek. Konut ve iş yerlerine çevrilecek binalar 12 bin kişiyi ağırlayacak.

        İki tesise yerleştirilen 11 bin koltuk atıkların geri dönüştürülmesiyle üretildi.

        Enerji verimliliği için önceki oyunlarda sıklıkla kullanılan dizel motorlu jeneratörlerin yerini elektrik aldı. Burada da güneş ve rüzgar kaynak olarak kullanılıyor. Bu modelle karbon salınımı yüzde 80 oranında azaltılacak.

        Sporcuların ve organizasyon görevlilerin yemeklerinde bitki bazlı gıda kullanımı iki katına çıkarıldı. Londra 2012'ye göre tek kullanımlık plastik ürünler yarıya indirildi. Mümkün olduğunca gıda israfından kaçınılıyor.

        Ulaşımda bisiklet kullanımı öncelik olarak sunuluyor. Toplu ulaşımda ise elektrikli, hibrit ve hidrojen kullanan araçlar organizasyonda görevlendirildi. Önceki oyunlara kıyasla araç sayısı 3'te 1 azaltıldı. Ulaşımın kolaylaştırılması adına tesislerin yüzde 80'i 10 km'lik yarıçaplı alanda yer alıyor.

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        Sporcuların kullandığı ekipmanların yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir olarak tasarlandı.

        Yarışmaları kazanan sporculara verilen madalyaların bir bölümü Eyfel Kulesi'nin 20. yüzyılda yapılan restorasyonundan çıkarılan demirler kullanıldı.

        NE KADAR GETİRİ SAĞLAYACAK?

        Organizasyon öncesi Fransa'dan Ligomes Üniversitesi'nin yaptığı hesaplamaya göre; Paris 2024, Fransa'ya 10.7 milyar euro ekonomik fayda sağlayacak. Bazı kaynaklara göre bu rakamın 12 milyar euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

        Otellerdeki doluluk oranlarının artmasıyla turizm gelirlerinin yüzde 10'a yakın artacağı hesaplanıyor.

        Paris 2024, satışa çıkan 10 milyon biletin 9.3 milyonunun satılmasıyla tarihin en çok bilet satılan olimpiyat oyunları olarak kayıtlara geçti.

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