Son dakika haberi Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te madalyayı garantiledi!
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiyalı Pihla Kaivo-oja'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Buse Naz böylece, Paris 2024'te madalyayı garantiledi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final müsabakaları yapıldı.
Fenerbahçe sporcusu son olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bu turda Finlandiyalı Pihla Kaivo-oja'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
YARI FİNAL 6 AĞUSTOS'TA
Bu sonucun ardından madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Fransız Wassila Lkhadiri ile Filipinli Aira Villegas arasında oynanacak maçın galibiyle mücadele edecek. Bu karşılaşma, 6 Ağustos Salı günü TSİ 22.18'te oynanacak.