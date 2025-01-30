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        Haberler Dünya NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti | Dış Haberler

        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti

        Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, NATO Karargâh binasına ziyarette bulundu. Stefanishyna NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. NATO, Ukrayna'ya yönelik 40 milyar euroluk yardımı teyit etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 21:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:25
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        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
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        Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, NATO'nun Brüksel'de bulunan Karargâh binasına ziyarette bulundu.

        NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına da katılan Stefanishyna, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin görüşmelerde bulundu.

        NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska'nın başkanlık yaptığı konseyde Ukrayna Ordusuna verilecek eğitim yardımıyla ilgili konular ele alındı. Şekerinska ayrıca Ukrayna'ya sağlanacak 40 milyar euroluk yardımla ilgili de teyitte bulundu.

        2024 yılının temmuz ayında toplanan NATO Zirvesinde Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardım yapılacağına dair söz verilmişti. Şekerinska, bu vaadi yerine getirme konusunda ilerleme kaydettiklerini belirtti.

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