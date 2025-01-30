NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti | Dış Haberler

NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti | Dış Haberler

Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, NATO'nun Brüksel'de bulunan Karargâh binasına ziyarette bulundu.

NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına da katılan Stefanishyna, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin görüşmelerde bulundu.

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska'nın başkanlık yaptığı konseyde Ukrayna Ordusuna verilecek eğitim yardımıyla ilgili konular ele alındı. Şekerinska ayrıca Ukrayna'ya sağlanacak 40 milyar euroluk yardımla ilgili de teyitte bulundu.

2024 yılının temmuz ayında toplanan NATO Zirvesinde Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardım yapılacağına dair söz verilmişti. Şekerinska, bu vaadi yerine getirme konusunda ilerleme kaydettiklerini belirtti.