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        Son dakika haberi MİT'ten PKK'ya operasyon

        MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:28
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        MİT'ten PKK'ya operasyon
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

        Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

        Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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