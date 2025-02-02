Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme

Yaklaşık 5 yıl önce Muğla’da meydana gelen cinayet dava dosyasına göre şöyle gerçekleşti: Pınar Gültekin ile Cemal Metin Avcı sevgiliydi. Avcı, Gültekin’i yayla evine götürmüştü. Olay günü aralarında çıkan tartışma sonucunda Cemal Metin Avcı, genç kızı önce darp etti. Ardından boğazını önce elleriyle sonra da halatla sıktı. Ardından talihsiz kızı metal bir varile koyup benzin döktüğü odun parçalarıyla ateşe verdi. Cinayetin ardından paniğe kapılan Cemal Metin Avcı, olay yerine çağırdığı erkek kardeşi Mertcan Avcı’dan yardım istedi. Pınar Gültekin cayır cayır yakılırken olay yerine gelen Mertcan Avcı yaşananlara anbean tanıklık etti.

Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sonra da bu cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıla düşürdü. Mertcan Avcı ile diğer sanıklar ise beraat etti. Dosya temyize gitti. İzmir İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi.

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YARGITAY: BU CANAVARCA ÖLDÜRME DEĞİL

Dosya bir kez daha temyiz edilince bu kez Yargıtay iki kararı da bozdu. Yargıtay, canlı olarak Pınar Gültekin’i yakan sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği kararını verdi. Alınan karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise muhalefet şerhi koydu.

“BU BİR HUKUK GARABETİDİR”

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise karara tepki göstererek, “Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin’i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Yine dosyada bulunan adli tıp kurumu raporuna göre henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır.” Dedi.

“DİRİ DİRİ YAKTI, SADECE 7 YIL CEZAEVİNDE KALABİLİR” Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığına dikkat çeken Epözdemir, “karar bu haliyle kesinleşirse; sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır.” İfadelerini kullandı. Pınar Gültekin davasında karar! Haberi Görüntüle