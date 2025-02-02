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        Haberler Gündem Güncel Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı! | Son dakika haberleri

        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!

        İstanbul Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede bir yandan yolcu alan iki minibüs şoförü yarıştı. Bu sırada hamile bir yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek araçtan indi. Yaşananlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:23
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        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
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        Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi.

        DHA'nın haberine göre yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi.

        Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi.

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        KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİLER İDDİASI

        Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü.

        O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda bir minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

        İKİ ŞOFÖRE 28 BİN 248 LİRA CEZA KESİLDİ

        Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun 'Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', 'Taşıt yolunda duraklamak', 'Fazla yolcu almak', 'Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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