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        Güvenlik kamerasına yansıdı! Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!

        Kocaeli'de insanın kanını donduran bir şiddet olayı meydana geldi. Kentin Gebze ilçesinde bir anne ve babanın, engelli çocuklarını apartmanın merdiveninde darp ettiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından anne ve baba gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:43
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        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
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        Kocaeli'de engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darp eden annesi S.Ç. ile babası M.Ç. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay güvenlik kamerasına yansırken, H.K.Ç. korumaya alındı.

        ANNESİ, BAŞINA TEKMEYLE VURDU

        Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darp etti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Ocak 2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

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