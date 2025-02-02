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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i... - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Jose Mourinho'nun ekibi lige verilen aranın ardından yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son haftaların formda ismi En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak. İşte Fenerbahçe'nin 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:43
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

          Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        • 2

          Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

          Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        • 3

          FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

          Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

          Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

          TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.

        • 4

          3 İSİM KART SINIRINDA

          Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

          Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

        • 5

          MOURINHO KULÜBEYE DÖNÜYOR

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.

          Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

          Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

        • 6

          GÖZLER YOUSSEF EN-NESYRI'DE

          Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.

          Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

          Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak.

          Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.

          İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        • 7

          İrfan Can Eğribayat

        • 8

          Djiku

        • 9

          Çağlar

        • 10

          Diego Carlos

        • 11

          Amrabat

        • 12

          Fred

        • 13

          Oğuz Aydın

        • 14

          Kostic

        • 15

          Tadic

        • 16

          Dzeko

        • 17

          En-Nesyri

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