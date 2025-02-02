Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
Beşiktaş, Al-Musrati ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Libyalı orta saha, Fransa ekibi Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak imza atacak.
Giriş: 02.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:00
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Beşiktaş, Musrati'nin satın alma opsiyonu ile Monaco'ya kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
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Musrati'nin satın alma opsiyonu 11 milyon Euro olacak. Fransız ekibi tarafından kiralama bedeli de ödenecek.
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Jean Onana'yı Genoa'ya kiralayan, Cher Ndour ile de yollarını ayırmak üzere olan Beşiktaş'ta, Musrati'nin gitmesinin ardından orta alana da bir takviye hazırlığı başladı.
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