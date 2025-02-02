Almanya'dan Hindistan'a: Dünyanın dört bir yanından büyüleyici ve farklı evlilik ritüelleri!
Dünyanın farklı köşelerinde evlilik, sadece iki insanın hayatlarını birleştirmesiyle sınırlı kalmaz. Her kültür, bu kutsal birliği çeşitli geleneksel ritüellerle taçlandırır. Almanya'da porselen kırmak, Fas'ta hamam ritüelleri, düğün öncesi geleneklerden sadece bazıları. Peki, dünyanın farklı noktalarında hangi ilginç evlilik gelenekleri uygulanıyor?
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Her kültürün kendine özgü evlilik ritüelleri vardır. Kimi toplumlar için bu gelenekler, evliliği kutsamak ve uzun ömürlü bir birlikteliği garantilemek için vazgeçilmezdir. Kimi zaman romantik, kimi zaman ise şaşırtıcı olan bu gelenekleri yakından tanımak ister misiniz?
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ALMANYA - POLTERABEND GELENEĞİ
Almanya'da düğün öncesi düzenlenen "polterabend" adı verilen etkinlikte, davetliler porselen tabakları kırarak çifte iyi şans getirir. Ardından, gelin ve damat birlikte bu kırık parçaları temizleyerek evlilikleri boyunca karşılaşacakları zorluklara beraber göğüs gereceklerini simgeler.
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Ayrıca düğün günü, yeni evli çift kozalak dallarından oluşan bir patikanın üzerinden geçerek bolluk ve bereket dileklerinde bulunur. "Baumstamm sägen" adı verilen bir diğer ritüelde ise, gelin ve damat birlikte bir ağaç kütüğünü keserek evlilikte birlikte çalışmanın önemini vurgular.
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KÜBA - PARA DANSI GELENEĞİ
Kübalılar, düğün masraflarının bir kısmını "para dansı" geleneği ile karşılar. Bu ritüelde, gelinle dans etmek isteyen erkek misafirler, gelinin elbisesine para iliştirir. Toplanan para, yeni evli çiftin balayı masraflarını ve düğün harcamalarını karşılamaya yardımcı olur.
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YUNANİSTAN - KOUMBARO GELENEĞİ
Yunan düğünlerinde "koumbaro" adı verilen en yakın erkek arkadaş, damadın düğün sabahı sakal tıraşını yapar. Bu gelenek, damat ve koumbaro arasındaki güvenin ve dostluğun bir sembolü olarak kabul edilir.
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HİNDİSTAN - HALDİ TÖRENİ
Hindistan'da düğün öncesi gerçekleştirilen "haldi" töreninde, gelin ve damadın yakınları onların üzerine zerdeçal bazlı bir macun uygular. Bu ritüel, hem cildi temizlemek hem de kötü enerjiyi uzaklaştırmak için yapılır.
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MOROCCO - HAMAM VE KINA GECESİ
Fas'ta düğün öncesi "hamam" ritüeli düzenlenir. Gelin ve en yakın arkadaşları geleneksel bir hamama giderek temizlenir ve rahatlar. Ardından, "henna" gecesi düzenlenir. Gelinin elleri ve ayaklarına kına desenleri yapılarak bereket ve şans dileklerinde bulunulur.