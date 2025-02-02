Almanya'dan Hindistan'a: Dünyanın dört bir yanından büyüleyici ve farklı evlilik ritüelleri!

Her kültürün kendine özgü evlilik ritüelleri vardır. Kimi toplumlar için bu gelenekler, evliliği kutsamak ve uzun ömürlü bir birlikteliği garantilemek için vazgeçilmezdir. Kimi zaman romantik, kimi zaman ise şaşırtıcı olan bu gelenekleri yakından tanımak ister misiniz?