Eyüpsultan'daki aile katliamı şüphelisinin yakalanma anı güvenlik kamerasında

Tüyleri diken diken eden gelişme 30 Ocak günü saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşanmıştı.

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İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce, eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu.

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İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ailenin 17 yaşındaki çocuğu B.Y.'nin kayıp olduğunu tespit etti.

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BURSA'DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasında, kaçarak Bursa'ya gittiği belirlenen B.Y., Bursa Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli çocuk B.Y.'nin otobüsten iner inmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar, Bursa Otogarı'nın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün gelmesini bekleyen polislerin kapının açıldığı anda B.Y.'yi gözaltına alarak götürdükleri anlar yer alıyor.