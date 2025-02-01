ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli Fox kanalına verdiği röportajda dış politikada izlemeleri gereken ilkelere ve karşılaşacakları sorunlara dair açıklamalarda bulundu.

Rubio, son dönemde sıklıkla gündeme gelen Grönland ve Panama Kanalı konusunda neden bu kadar ısrarlı olduklarını anlatırken, ABD dış politikasının değişmesi gereken yönlerine vurgu yaptı.

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Grönland konusunun aslında Kuzey Kutbu ile ilgili olduğunu ifade eden Rubio "Kutuplardaki buzullar eriyor. Gelecek yıllarda Kuzey Kutbu bizim için değerli bir deniz rotası olacak. Başkan Trump’ın öncülüğünde üretilecek olan enerjinin sevkiyatı deniz yollarına bağlı olacak. Kuzey Kutbu dünyadaki en değerli deniz rotalarına sahip. Buzulların erimesiyle beraber kutuplarda deniz seyri daha kolay olacak. Bu nedenle orayı savunmak zorundayız. Şunu bilmeliyiz ki Çin er ya da geç Grönland’da varlık göstermeye çalışacak. Panama Kanalı’nda yaptıklarını Gröndland’da yapmaya çalışacaklar." diyerek Grönland’ın gelecekte deniz ulaşımı açısından çok önemli olacağını belirtti.

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"DANİMARKA GRÖNLAND'I SAVUNAMAZ"

Danimarka’nın Grönland’ın önemiyle artacak olan tehditleri bertaraf edemeyeceğini düşünen ABD’li bakan, Grönland’ın ABD varlığı ile güçlendirilmesi gerektiğini ve bunun gayet doğal olduğunu vurguladı.

Panama Kanalı ile ilgili sorunun ise kanalda faaliyet gösteren Çinli şirketten kaynaklandığını söyleyen Rubio, Çin’in ABD için çok önemli olan bir deniz geçiş noktasında faaliyet göstermesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hong Kong merkezli bir şirketin Panama Kanalı’nın giriş ve çıkış noktalarında görev aldığını açıklayan Rubio “Çinli bir şirket Çin Devletinin onayını almadan iş yapamaz.” diyerek şirketin aslında Çin devletinin etkisi altında olduğunu iddia etti.

"TEK KUTUPLU DÜNYA BİR ANOMALİ"

Soğuk Savaş sonrası ABD lehinde gelişen tek kutuplu dünyanın aslında bir anormallik olduğunu düşünen Rubio, dünyanın çok kutuplu bir duruma evrildiğini belirtti. ABD’nin Soğuk Savaş sonrası oluşan düzende tek kutuplu bir dünya oluşturduğunu ve bunun yarattığı sorumlulukla bir "Dünya hükûmeti" gibi hareket ettiğini belirterek bunun normal bir şey olmadığının ve ABD’ye zarar verdiğinin altını çizdi.

Buradan hareketle dünyada artık denge siyaseti izlenmesi gerektiğini belirten Rubio "Bazen akşam yemeğine davet etmeyeceğiniz kişilerle birlikte çalışmanız gerekebilir. Bu dengedir. Pragmatik ve olgun dış politikaya sahip olmalıyız." dedi.