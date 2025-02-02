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        Haberler Dünya ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi | Dış Haberler

        ABD; Kanada, Çin ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulamaya karar verdi

        ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 01:50 Güncelleme: 02.02.2025 - 02:48
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        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören bir kararname imzaladı.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.

        Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ticaretin Kanada'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67'sini, Meksika'nın yüzde 73'ünü ve Çin'in yüzde 37'sini oluştururken, ABD'de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğu, ancak 2023'te ABD'nin 1 trilyon doların üzerindeki mal ticareti açığının dünyadaki en yüksek ticaret açığı olduğu aktarıldı.

        Tarifelerin ulusal çıkarları korumak için güçlü bir araç olduğu vurgulanan açıklamada, Başkan Trump'ın elindeki araçları kullanarak Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal güvenliği ön planda tutan kararlı adımlar attığı ifade edildi.

        Açıklamada, yasa dışı yabancı akınının yol açtığı sorunlara değinilerek, bunun ücretleri düşürdüğü, konut arzını azalttığı ve kiraları yükselttiği, sosyal yardım sistemini tükettiği ve suçlara neden olduğu kaydedildi.

        Geçen mali yılda ülke sınırlarında 21 bin libreden fazla fentanil yakalandığına işaret edilen açıklamada, bu uyuşturucuların her yıl on binlerce Amerikalının ölümüne neden olduğu vurgulandı.

        Öte yandan, bir "misilleme maddesi" de içeren kararnamede, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceği aktarıldı.

        Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

        "YASA DIŞI GÖÇMENLER VE UYUŞTURUCULARIN SINIRLARIMIZDAN AKIŞINI DURDURMA SÖZÜ VERDİM"

        Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda da, "Bugün, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife (Kanada enerji sektörüne yüzde 10) ve Çin'e ek yüzde 10 tarife uyguladım." ifadelerini kullandı.

        Başkan Trump, bu kararın, düzensiz göçmenleri ve fentanil dahil Amerikan vatandaşlarını ölümüne sebep olan uyuşturucuların büyük tehdit oluşturması nedeniyle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası aracılığıyla uygulandığını aktardı.

        Trump, "Amerikalıları korumalıyız ve Başkan olarak tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak benim görevim. Seçim kampanyamda, yasa dışı göçmenler ve uyuşturucuların sınırlarımızdan akışını durdurma sözü verdim ve Amerikalılar buna ezici bir çoğunlukla oy verdi." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
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