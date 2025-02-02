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        Haberler Dünya Amerika Kanada, ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamasına karşı 'hazırlıklı' | Dış Haberler

        Kanada, ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamasına karşı 'hazırlıklı'

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmasının ardından, "Bunu istemiyoruz ama hazırlıklıyız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 04:54 Güncelleme: 02.02.2025 - 07:14
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        Kanada, ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamasına karşı 'hazırlıklı'
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        Kanada Başbakanı Trudeau, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı,

        Kabinesiyle bir araya geldiğini aktaran Trudeau, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
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        Trudeau, "Bunu istemiyoruz ama hazırlıklıyız. İlerleyen saatlerde Kanada halkına sesleneceğim." bilgisini verdi.

        KANADA'DAN MİSİLLEME

        Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.

        AA'nın haberine göre; Başbakan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı.

        ABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtının da geniş çaplı olacağını ifade eden Trudeau, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.

        Kanada için güçlü duracaklarını vurgulayan Trudeau, "Yanıtımızın bir parçası olarak, bazıları kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili olmak üzere, tarife dışı çeşitli tedbirleri değerlendiriyoruz." dedi.

        - "Tarifeler Amerikan halkı için gerçek sonuçlar doğuracak"

        Trudeau, bu durumun Kanadalılara zarar vereceğine ancak Amerikan halkı için de gerçek sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek Amerikalılara seslendi.

        Kanada Başbakanı Trudeau "Kanada'ya yönelik gümrük vergileri işlerinizi riske atacak, potansiyel olarak Amerikan otomobil montaj fabrikalarını ve diğer üretim tesislerini kapatacak. Marketteki yiyecek, pompadaki benzin de dahil olmak üzere sizin için maliyetleri artıracak." ifadelerini kullandı.

        Trudeau, gümrük vergilerinin Amerikalıların güvenliği için hayati önem taşıyan malların uygun fiyatlı tedarikine erişimini de engelleyeceğini belirterek, bunun birkaç yıl önce müzakere edilip imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da ihlal edeceğini belirtti.

        Kanada ile ABD'nin birlikte, dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik ve askeri ortaklığını inşa ettiğini dile getiren Trudeau, "Eğer Başkan Trump, ABD için yeni bir altın çağ başlatmak istiyorsa, en iyi yol bizi cezalandırmak değil Kanada ile ortaklık kurmaktır." diye konuştu.

        Trudeau, Kanada'nın kritik minerallere, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye, istikrarlı demokratik kurumlara, ortak değerlere ve ABD'nin ihtiyacı olan doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Sınırının halihazırda güvenli ve emniyetli olduğunu ancak her zaman yapılacak daha çok iş bulunduğunu kaydeden Trudeau, ABD'ye fentanil akışının ve yasa dışı geçişlerin yüzde 1'inden daha azının Kanada'dan geldiğini belirtti.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

        Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı kaydedilmişti.

        Öte yandan, bir "misilleme maddesi" de içeren kararnamede, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceği aktarılmıştı.

        Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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