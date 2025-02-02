Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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TIR VE OTOMOBİL ALEV ALDI

AA'nın haberine göre; kazanın ardından TIR ve otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OTOYOLUN ADANA-NURDAĞI İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Adana-Nurdağı istikametinin yaklaşık 2,5 saattir trafiğe kapalı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.