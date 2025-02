GPRS ile çözülen vahşet! Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!

Tarih yaprakları 19 Mart 2016’yı gösteriyordu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tahkikat odasında yer alan polis memuru, ilçelerde yapılan kayıp başvurularını incelemeye başladı.

Bu, günlük yapılan başvuruların listesine ulaşarak kayıp kişiler hakkında çalışma yapılması için uygulanan bir yöntemdi. Rutin başvurular tek tek seçilmeye başlandı. Bir süre sonra polis memurunun dikkatini Bakırköy ilçesinde bir gün önce Alman uyruklu bir kadın için yapılan kayıp başvurusu çekti.

Hemen kayıp başvurusunun dosyası ilçeden şubeye alındı. Artık KŞB olarak bilinen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği için filmleri aratmayan bir çalışma başlayacaktı. Kayıp Alman kadın Alman Rita Darı Winkler, 39 yaşındaydı. 3 Mart günü İstanbul’a gelmiş ve birkaç gün sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından 18 Mart günü kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

O dönem Kayıplar Masası'nın deneyimli dedektiflerinden Eşref Şahin, emekliliğinden önce son günlerini yaşıyordu. Yıllarca çalıştığı büroda birçok kayıp dosyası çözmüş ve başarılı olaylara imza atmıştı. Alman kadının kayıp başvurusunun geldiğini anlatan Şahin, dosyaya iyi bir ekip arkadaşlarının atandığını söyledi. Şahin “Bu tür kayıp başvurularında hemen kayıp şahsın Türkiye’ye ne zaman ve hangi havalimanından geldiğine dair kayıtlarına bakmak lazım. Bizim arkadaşlarımız da bunu yaptı. Kadının havalimanından girişine baktılar. Kadının 3 Mart günü geldiğini gördüler.”

Kameraları inceleyen polis ekipleri Alman kadının havalimanında bir erkek tarafından karşılandığını gördü. Şahin, bunun üzerine arkadaşları tarafından çalışma başlatıldığını belirterek “Önce bu adamın kim olduğunun tespit edilmesi lazımdı. Kısa bir süre sonra bu adamın kim olduğu belirlendi. Bizimkiler tespit ettikleri bu kişinin bilgi amaçlı ifadesini aldı" dedi.

Kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin

Genç kadını havalimanından alan Ali Kemal S., adlı kişi, polise verdiği ifadesinde Alman kadının eski sevgilisi olduğunu ve hasta olduğu için Almanya’dan yanına geldiğini söyledi. Kadını Pendik’teki oteline bıraktığını anlatan Ali Kemal S., kadının daha sonra kendisine veda mektubu yazdıktan 3 gün sonra ayrıldığını söyledi. İfadesine başvurulan Ali Kemal S. serbest bırakıldı.

ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Peki Ali Kemal S.'nin ifadesi doğru muydu? Her ifade veren kişinin doğru bilgiler vermediğini anlatan deneyimli emekli dedektif Şahin, şöyle devam etti: “Tabii her ifade verene hadi tamam diyemeyiz. Her ifadeyi doğru olarak kabul etmeyiz. Ortada şüphe duyulan bir durum vardı. Arkadaşlarımız otel kayıtlarına baktı. Gerçekten kadının otele geldiğini doğruladı. Ancak ortada garip bir durum vardı. Kadın 3 gün otelde kaldıktan sonra ayrılmıştı. Bu adam araştırılmaya başlandı."

ARACIN İZLERİ

Kayıplar masasının tecrübeli dedektifleri, Ali Kemal S.’yi mercek altına almaya başladı. Ali Kemal S. polis için şüpheliydi ancak polis onunla ilgili delil elde etmeliydi. Alman kadın neredeydi? Öldürülmüş olabilir miydi? Tüm bu soruların cevabını yapılacak çalışmayla özel ekip verecekti. Şüphelinin Alman kadını havalimanında aldığı araç incelemeye alındı. Araç kiralıktı. Bu çok önemliydi. Kiralık araçlarda genellikle GPRS kayıtları bulunurdu. Polis kiralık araç firmasından otomobilin GPRS kayıtlarını aldı. Kayıtlara bakıldığında aracın, genç kadının otelden ayrıldığı gün o bölgede olduğu tespit edildi.

REKLAM

İZLER ÇINARCIK’A GİTTİ

Bu kayıtların çok önemli olduğunu vurgulayan emekli polis memuru Eşref Şahin “Kadının otelden ayrıldığı gün, bu adamın kullandığı araç da oradaydı. Bu şunu gösteriyordu. Adam bizimkilere yalan söylemişti. Kayıtlara bakan arkadaşlarımız, yeni ipuçlarına ulaştı. Araç Çınarcık’a gitmişti. Kadını oraya götürmüş olma ihtimali vardı. Bunun için teknik takip başlatıldı.” dedi.

"TAMAM SEN KİMSEYE SÖYLEME"

Aracın kayıtları detaylı incelemeye alındığında, gittiği istikametler ortaya çıkarıldı. Aracın Pendik, Çınarcık ve Gölcük üçgeninde gidip geldiği görüldü. Takip edilen şüphelinin Gölcük’te kayınbiraderi olduğu tespit edildi. Çalışma yapan, polis önemli bir bilgiye ulaştı. Ulaşılan bilgiye göre Ali Kemal S., Gölcük’te kayınbiraderine ait boş dükkanı iş yerine çevirmek için kiralamıştı. Ve dükkanda tadilat yaparken iki farklı yerde de kazılar yapmıştı. Polis buraya yoğunlaşırken, kayınbiraderin eşi Ali Kemal S.’nin eşini arayıp, “Kocan burada bir şeyler yapıyor” dedi. Görüşmede kadının “Tamam sen kimseye söyleme” diye tembihlediği öğrenildi.