GPRS ile çözülen vahşet! Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!

Tarih yaprakları 19 Mart 2016’yı gösteriyordu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tahkikat odasında yer alan polis memuru, ilçelerde yapılan kayıp başvurularını incelemeye başladı.

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Bu, günlük yapılan başvuruların listesine ulaşarak kayıp kişiler hakkında çalışma yapılması için uygulanan bir yöntemdi. Rutin başvurular tek tek seçilmeye başlandı. Bir süre sonra polis memurunun dikkatini Bakırköy ilçesinde bir gün önce Alman uyruklu bir kadın için yapılan kayıp başvurusu çekti.

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İKİ HAFTA ÖNCE GÜN ÖNCE GELMİŞ

Hemen kayıp başvurusunun dosyası ilçeden şubeye alındı. Artık KŞB olarak bilinen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği için filmleri aratmayan bir çalışma başlayacaktı. Kayıp Alman kadın Alman Rita Darı Winkler, 39 yaşındaydı. 3 Mart günü İstanbul’a gelmiş ve birkaç gün sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından 18 Mart günü kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

HAVALİMANINDAKİ İZLER

O dönem Kayıplar Masası'nın deneyimli dedektiflerinden Eşref Şahin, emekliliğinden önce son günlerini yaşıyordu. Yıllarca çalıştığı büroda birçok kayıp dosyası çözmüş ve başarılı olaylara imza atmıştı. Alman kadının kayıp başvurusunun geldiğini anlatan Şahin, dosyaya iyi bir ekip arkadaşlarının atandığını söyledi. Şahin “Bu tür kayıp başvurularında hemen kayıp şahsın Türkiye’ye ne zaman ve hangi havalimanından geldiğine dair kayıtlarına bakmak lazım. Bizim arkadaşlarımız da bunu yaptı. Kadının havalimanından girişine baktılar. Kadının 3 Mart günü geldiğini gördüler.”

BİR ERKEK ONU ALIYOR

Kameraları inceleyen polis ekipleri Alman kadının havalimanında bir erkek tarafından karşılandığını gördü. Şahin, bunun üzerine arkadaşları tarafından çalışma başlatıldığını belirterek “Önce bu adamın kim olduğunun tespit edilmesi lazımdı. Kısa bir süre sonra bu adamın kim olduğu belirlendi. Bizimkiler tespit ettikleri bu kişinin bilgi amaçlı ifadesini aldı" dedi.

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Kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin

"OTELE BIRAKTIM" DEDİ

Genç kadını havalimanından alan Ali Kemal S., adlı kişi, polise verdiği ifadesinde Alman kadının eski sevgilisi olduğunu ve hasta olduğu için Almanya’dan yanına geldiğini söyledi. Kadını Pendik’teki oteline bıraktığını anlatan Ali Kemal S., kadının daha sonra kendisine veda mektubu yazdıktan 3 gün sonra ayrıldığını söyledi. İfadesine başvurulan Ali Kemal S. serbest bırakıldı.

ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI Peki Ali Kemal S.'nin ifadesi doğru muydu? Her ifade veren kişinin doğru bilgiler vermediğini anlatan deneyimli emekli dedektif Şahin, şöyle devam etti: “Tabii her ifade verene hadi tamam diyemeyiz. Her ifadeyi doğru olarak kabul etmeyiz. Ortada şüphe duyulan bir durum vardı. Arkadaşlarımız otel kayıtlarına baktı. Gerçekten kadının otele geldiğini doğruladı. Ancak ortada garip bir durum vardı. Kadın 3 gün otelde kaldıktan sonra ayrılmıştı. Bu adam araştırılmaya başlandı." ARACIN İZLERİ Kayıplar masasının tecrübeli dedektifleri, Ali Kemal S.’yi mercek altına almaya başladı. Ali Kemal S. polis için şüpheliydi ancak polis onunla ilgili delil elde etmeliydi. Alman kadın neredeydi? Öldürülmüş olabilir miydi? Tüm bu soruların cevabını yapılacak çalışmayla özel ekip verecekti. Şüphelinin Alman kadını havalimanında aldığı araç incelemeye alındı. Araç kiralıktı. Bu çok önemliydi. Kiralık araçlarda genellikle GPRS kayıtları bulunurdu. Polis kiralık araç firmasından otomobilin GPRS kayıtlarını aldı. Kayıtlara bakıldığında aracın, genç kadının otelden ayrıldığı gün o bölgede olduğu tespit edildi. REKLAM İZLER ÇINARCIK’A GİTTİ Bu kayıtların çok önemli olduğunu vurgulayan emekli polis memuru Eşref Şahin “Kadının otelden ayrıldığı gün, bu adamın kullandığı araç da oradaydı. Bu şunu gösteriyordu. Adam bizimkilere yalan söylemişti. Kayıtlara bakan arkadaşlarımız, yeni ipuçlarına ulaştı. Araç Çınarcık’a gitmişti. Kadını oraya götürmüş olma ihtimali vardı. Bunun için teknik takip başlatıldı.” dedi. "TAMAM SEN KİMSEYE SÖYLEME" Aracın kayıtları detaylı incelemeye alındığında, gittiği istikametler ortaya çıkarıldı. Aracın Pendik, Çınarcık ve Gölcük üçgeninde gidip geldiği görüldü. Takip edilen şüphelinin Gölcük’te kayınbiraderi olduğu tespit edildi. Çalışma yapan, polis önemli bir bilgiye ulaştı. Ulaşılan bilgiye göre Ali Kemal S., Gölcük’te kayınbiraderine ait boş dükkanı iş yerine çevirmek için kiralamıştı. Ve dükkanda tadilat yaparken iki farklı yerde de kazılar yapmıştı. Polis buraya yoğunlaşırken, kayınbiraderin eşi Ali Kemal S.’nin eşini arayıp, “Kocan burada bir şeyler yapıyor” dedi. Görüşmede kadının “Tamam sen kimseye söyleme” diye tembihlediği öğrenildi.

“KURBAN KESECEĞİM” DEMİŞ Bu konuşmanın bilgisine ulaşan polis için yeni bir maraton başlamıştı. Polis tüm bu çalışmaları yaparken, ifadesi alınan Ali Kemal S.'nin de Almanya’ya gittiği belirlendi. Polis, Alman kadının öldürüldüğünü düşünüyordu. Ve şüpheli de Ali Kemal S.’ydi. Polis şüpheli gördüğü Ali Kemal S.’nin Gölcük’te 11 Mart’ta 3 ayrı noktada kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin bu kazılar için de ‘Kurban keseceğim” dediği öğrenildi. Şahin, bu bilgilerin ardından ekip arkadaşlarının önce Çınarcık’taki adreste inceleme yaptıklarını belirterek “Çınarcık’ta bir şey bulunmadı. Hedef artık Gölcük oldu” dedi. REKLAM SU ÇIKIYOR DİYE BETON ATMIŞ Şahin, ekip arkadaşlarının Gölcük’teki adrese yoğunlaştığını belirterek “Orası aslında şüphelinin iş yeri olarak kiraladığı yermiş. Sonra bu iş yerinin bir odasının temelinden su çıktığı gerekçesiyle bir noktaya beton döktüğü bilgisine ulaştık. Bu bizim için tanıdık bir yöntemdi. Birçok olayda öldürülen kişi evin veya iş yerinin bir yerine böyle gömülüyordu. Arkadaşlarımız Gölcük’teki adrese baskın düzenledi” diye konuştu. TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYET Elde edilen bu bilgilere göre Alman kadının öldürülüp kazı yapılan bu yerlere gömülmüş olma ihtimali düşünülüyordu. Bunun için de Gölcük'teki 3 ayrı noktada kazı çalışması için savcılık tarafından izin alındı. Önce şüphelinin kayınbiraderinden kiralık olarak kiraladığı dükkanda çalışmaya başlandı. Dükkanda su çıktığı gerekçesiyle beton dökülen yer kazılmaya başlandı. Yapılan kazıda bir varil bulundu. Üzerinde beton döküldüğü belirlenen varilin üzerindeki beton kırılmaya başlandığında tüyler ürperten bir görüntü ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan Alman kadının cesedi beton dökülmüş varilin içinden çıktı. YAKALAMA KARARI ÇIKTI Kayıp Alman kadının cesedine 34 gün sonra ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, Ali Kemal S., cinayeti Çınarcık’ta işledi. Alman kadının cesedini varile koyup üzerine beton döktü. Ve ardından Gölcük”e götürüp gömdü. Almanya’ya kaçtığı belirlenen şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

"SUÇUMU KABUL ETTİM" Şüpheli Ali Kemal S. Almanya'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edildi. Şüpheli ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen kardeşi tutuklandı. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Kemal S. ve kardeşi Hüseyin Muharrem S.’nin yargılandığı davada karar çıktı. Ali Kemal S. hakkında ömür boyu hapis cezası çıkarken kardeşi hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.